Victorie la capatul unui meci de infarct!

Dan Alexa si-a dorit foarte mult victoria sambata, in partida de acasa cu FC Botosani, din cadrul etapei a 8-a si a obtinut-o. Cu mari sacrificii, dar absolut meritat!

Oaspetii au deschis scorul relative repede. In minutul 15, dintr-o imprudenta, Gabi Simion il “culca” in careu pe masivul Mihai Roman iar centralul pitestean Catalin Popa dicteaza penalty transformat cu ceva sanse de Emanuel Rodriguez.

Dunarea putea egala 10 minute mai tarziu. Miron l-a faultat in supafata de pedeapsa pe Ndiaye Mediop dar Silviu Pana iroseste lovitura de la 11 metri. Suteaza slab in dreapta lui Pap care a reusit sa devieze balonul in bara si de acolo faza s-a stins.

