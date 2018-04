Simona Halep a obtinut o victorie in stil de mare campioana in primul tur de la Roland Garros. Sportiva noastra a trecut in doua seturi, scor 6-2, 6-0, de nipona Nao Hibino. Meciul care trebuia sa se dispute duminica, insa a fost amanat din cauza...

Evenimentul, 23 Mai 2016