Astfel, Năstase rămâne suspendat de la competiţiile ITF pănă pe 23 aprilie 2018, obţinând o reducere a pedepsei cu 20 de luni.

Pe de altă parte, Ilie nu va putea să îşi exercite o funcţie oficială în ITF până la 23 aprilie 2020, însă el oricum a renunţat la postura de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României şi nu are nici cea mai mică intenţie de a reveni acolo.

Trebuie precizat că sub egoida ITF se desfăşoară meciurile din FED Cup şi Cupa Davis, dar nu şi cele de la circuitele WTA şi ATP.

Năstase a fost amendat cu 20.000 de dolari

COMUNICAT ILIE NĂSTASE

