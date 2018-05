Echipa masculina se handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat astazi, in deplasare, primul meci din intalnirea cu Politehnica Timisoara pentru locul 5 in Liga Nationala.

Oaspetii s-au impus cu 23-22 (12-11) si au prima sansa la situarea la final pe aceasta pozitie, avand in vedere ca urmatorea partida o vor sustine la Constanta, joi, 24 mai, putand face 2-0 si incheia astfel disputa.

Sursa foto: Facebook/HC Dobrogea Sud citeste mai mult