FC Voluntari, formaţie pe care Adrian Mutu a preluat-o după ce Claudiu Niculescu a fost demis, s-a impus cu 1-0 în meciul de la Chiajna, cu Concordia, din cadrul rundei a VI-a a play-out-ului Ligii I, meci care a consemnat debutul pe banca ilfovenilor a lui Mutu.

Tehnicianul a ţinut să-şi felicite jucătorii pentru că i-au oferit un debut victorios ca antrenor în Liga I. „Îi felicit pe băieţi pentru atitudinea de care au dat dovadă, au jucat din inimă. Să rămânem cu picioarele pe pământ. Nu am făcut nimic măreţ, am luat trei puncte, e prima treaptă. Am avut emoţii mari, uneori îmi venea să intru în teren. E altceva acum. Le-am cerut băieţilor să uite...