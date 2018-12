Nationala feminina de handbal a Romaniei a administrat Norvegiei o infrangere usturatoare la opt goluri diferenta si se califica in grupele principale cu trei victorii din tot atatea meciuri.

Tricolorele s-au impus in meciul de miercuri seara, cu 31-23, la capatul unui meci in care portarita Iulia Dumanska a fost declarata cea mai buna jucatoare a meciului.

Norvegia, multipla campioana europeana si mondiala in anii din urma, a fost redusa la nivelul unei echipe de pluton prin jocul aproape de perfectiune practicat de Romania.

O singura data a condus... citeste mai mult