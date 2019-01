LPS CSS Satu Mare a început duminică faza a doua a Campionatului Național de junioare U 18.

Echipa antrenată de Adriana Pricop a reușit o victorie categorică, 61-31, în fața celor de la ADMAR Costinești-București.

Meciul jucat în sala mică a LPS a fost la discreția sătmărencelor care au câștigat toate cele patru sferturi și cu un plus de agresivitate și inteligență în joc au dominat clar lupta sub panouri.

Fetele noastre joacă etapa viitoare la Olimpia București. De remarcat că pe banca tehnică a celor de la ADMAR am... citeste mai mult