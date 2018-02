VEZI AICI VIDEO Spania a debutat cu o victorie chinuita la EURO 2016. Formatia lui Vicente del Bosque a castigat, scor 1-0, in fata Cehiei, intr-un meci din grupa D, dupa un joc sters. Avand in atac un varf ce a marcat un singur gol in preliminarii,...

Evenimentul, 13 Iunie 2016