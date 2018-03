Victoria Traian a pierdut cu 1-0 la satelitul echipei FC Voluntari

• “Am avut o prestaţie consistentă în acest joc, am ajuns în faţa porţii, dar, din păcate, nu am reuşit să înscriem”, a declarat antrenorul Nicu Rotaru



Nou promovata Victoria Traian a rămas fără niciun punct şi după etapa intermediară de marţi din Liga a III-a. Cu toate că a făcut un joc destul de bun la satelitul echipei FC Voluntari, aşa cum a menţionat antrenorul Nicu Rotaru, formaţia din Traian a pierdut cu 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Constantin Costache în minutul 77.

