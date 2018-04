Victoria Apa – Speranța Halmeu 1-0 (1-0). Rezultate din fotbalul județean

In timp ce unele echipe din judet, de liga IV-a sau a V-a, nu au efectuat nici macar un antrenament, lotul celor de la Victoria Apa s-a aflat vreme de mai multe zile in statiunea Felix. Ocupanta locului 2 in seria B din Liga a V-a, Victoria Apa a...

Informatia zilei SM, 5 Martie 2012