Victor Rebengiuc şi-a serbat ziua de naştere pe scenă, în aplauzele a o mie de spectatori. Actorul a împlinit 85 de ani. La finalul spectacolului "Regele Moare", jucat sâmbătă seară la Teatrul Naţional, colegii şi spectatorii i-au făcut o surpriză. Cu toţii i-au cântat "La mulţi ani!".

La mulți ani, Victor Rebengiuc! "Am vrut să joc în seara asta - e un cadou pe care mi l-am făcut mie însumi", a spus Victor Rebengiuc pe scena Teatrului Național.

"Am vrut să fiu alături de colegii mei pe care îi iubesc foarte tare. Îmi place rolul ăsta, am vrut să-l joc de ziua mea, îmi place piesa, îmi plac

