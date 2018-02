Fostul premier PSD Victor Ponta îl atacă furibund pe Liviu Dragnea și susține că acesta ar trebui să-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui)...

Antena 3, 15 Februarie 2018