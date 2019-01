Victor Ponta va candida din nou la alegerile prezidențiale

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că va candida la alegerile prezidenţiale, dar nu în 2019 şi că şi-ar dori, ca împreună cu mulţi dintre cei care i-au fost alături când era premier, să continue la Guvern ceea ce nu a făcut în 2015.

„O să candidez la prezidenţiale, dar nu în 2019, să fie foarte clar. Cred că în 2014 m-am grăbit şi am greşit şi cred că trebuie să învăţ din ce am greşit. Şi mai cred un lucru. Multă lume zice: «Bine, mă, eu am înţeles... citeste mai mult

