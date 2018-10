Fostul premier Victor Ponta a scris, duminică, pe Facebook că guvernarea nu poate fi de succes dacă nu are are seriozitate, profesionalism şi consecvenţă. Ponta spune că, în loc să măsoare de şapte ori şi să taie odată, Gevernul şi majoritatea parlamentară s-au grăbit să adopte ”tot felul de legi şi ordonanţe pe care tot ei le modifică şi rectifică non stop”.

