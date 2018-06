Victor Ponta a anunţat miercuri pe Facebook că Liviu Dragnea s-a răzbunat pe el, mutându-l de la o comisie la alta în cadrul Camerei Deputaţilor. "Răzbunarea este arma prostului", a conchis Ponta.

"Azi am fost sanctionat de catre Presedintele Camerei Deputatilor ( Dl Liviu Dragnea) / dupa 4 mandate de deputat ( plus ministru si Premier) am fost exclus din Comisia de Afaceri Europene si din Comisia de Politica Externa.

Am ajuns astfel la Comisia de Abuzuri si o sa ma ocup sa arat toate abuzurile comise de Puterea actuala - colegii mei de la #ProRomania au fost toti exilati la... citeste mai mult

