Fostu premier, Victor Ponta, a declarat joi, după ce Liviu Dragnea a fost condamnat de instanţa supremă la 3 ani şi şase luni de închisoare cu executare, că liderul PSD ar trebui să se retragă dacă îi pasă de soarta partidului.

"Când ai o funcţie publică sunt lucruri mult mai importante decât carieră personală / eu am demisionat atunci când am fost inculpat ( pe nedrept) că să salvez PSD, Guvernul şi regulile de drept în societatea românească / după a două condamnare Liviu Dragnea trebuie să se retragă dacă îl interesează soartă PSD, a Guvernului şi a României. P.S.- Exact pe 21 Iunie ( cu un an în urmă ) toţi pesedistii au... citeste mai mult

acum 59 min. in Eveniment, Vizualizari: 25 , Sursa: Ziarul Financiar in