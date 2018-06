Victor Ponta a publicat o fotografie în care Liviu Dragnea e alături de George Maior: ”Știe el că mai am multe, e o fotografie avertisment!”, a scris fostul premier, în postarea de pe Facebook, cu o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Viorica Dăncilă. Ponta îi cere lui Dragnea să îi lase, miercuri, să discute in Parlament despre problemele guvernarii.

”A trecut un an și jumătate de cînd PSD deține majoritatea zdrobitoare, unică în postdecembrism, atît în Parlament, cît și în administrația publică... Liviu Dragnea și-a exprimat revolta că Statul... citeste mai mult