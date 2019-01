Victor Ponta, fostul premier, a declarat că nu va candida la alegerile prezidențiale din 2019.

Fostul premier a mai spus că nici Liviu Dragea nu ar fi o soluție și că dacă va candida, „mergem toți să-l votăm pe Iohannis, să nu iasă Dragnea”.

”Liviu Dragnea nu poate să fie candidatul celor de centru-stânga, pentru că nu are absolut nimic în comun. Sigur, e șeful unui partid care are această denumire, dar prin comportamentul său, prin averea pe care o are, prin politicile naționalist-populiste pe care le promovează, n-are nicio legătură.

Și atunci, am discutat cu mulți colegi, oameni care sunt de centru,