Liderul Pro România Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, că România nu e guvernată deoarece în Cabinetul actual sunt doar indivizi care habar nu au de ce sunt acolo și de ce pleacă. Fostul premier a comparat PSD-ul sub conducerea lui Liviu Dragnea cu Partidul Comunist din Coreea de Nord.

”Noi de ceva timp nu avem Guvern, avem o gașcă de indivizi care nu știu de ce sunt acolo, nu știu de ce sunt dați afară. Apropo, dumneavoastră știți de ce i-au dat afară pe foștii miniștri? Ce n-au făcut? Vedeți? Eu mă uit un pic cu groază pentru că am fost membru PSD, dar nu eram membru la Partidul Comunist din Coreea de Nord, cum sunt cei de acum. Am auzit că la orice... citeste mai mult

