Fostul premier Victor Ponta face noi acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea.

„Strategia lui Dragnea pana in 2040? Foarte simplu - sa va ia voturile si banii si sa nu faca nimic din ce v-a promis! La fel ca si “Strategia de dezvoltare a judetului Teleorman” din 2010 ( pe care va rog sa o cititi mai jos)!

Liviu Dragnea nu e in stare sa guverneze Romania nici de la o zi la alta, de la saptamana la alta, sau de pe o luna pe alta - tot ce s-a construit bun in 2012-2016 acum se fura sau se distruge! Romania arata mai rau decat in 2010 cu Basescu desi nu este nicio criza mondiala/ dar el stie cum trebuie guvernata Romania pana in... citeste mai mult

