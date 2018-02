Postarea integrală pe Facebook

„Când Dragnea Mincinosul a spus zilele trecute că eu am «două prietene» la DNA m-am gândit că paranoia lui s-a agravat (chiar nu am nici două, nici măcar o prietenă – şi nu am tăiat porcul pentru nimeni de acolo)!

Dar când Dragnea trage o minciună gogonată o face mereu ca să ascundă ceva murdar făcut chiar de el însuşi. Ţineţi minte când vă spunea că el nu ştie ce este Ordonanţa 13? Sau acum când zice că nu mai ştie cum e cu salariile tăiate şi să o întrebăm pe Olguţa?

L-am avertizat să nu mai mintă despre mine. De câte ori... citeste mai mult

