Ponta e de părere că dacă Dragnea are dreptate în acuzațiile sale, atunci ar trebui ca Pahonțu să aibă dosar penal și să fie demis. Mai mult, fostul președinte al PSD îi cere lui Klaus Iohannis să se implice.

"Dragnea nu are încredere în nimeni. Ideea de a-i controla total pe toți miniștrii mi se pare o chestie foarte gravă, nu o glumă. Dragnea va face asta. Dragnea îi bagă în sac, îi amestecă și nimeni nu se supără. E un prim semnal că SPP va pleca de la președinte. Urmează SIE și SRI. Va fi adusă la MAI. Ori are probe domnul Dragnea și trebuie dosar, demisie, ori minte. Că s-a dus unul la Paul Stănescu, iar Stănescu i-a spus lui Dragnea e de Caragiale....

