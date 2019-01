Victor Ponta afirmă că un tur doi al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea ar fi un "blat" care i-ar conveni actualului președinte, pentru că din start liderul social-democraților n-ar avea nicio șansă. El a mai precizat că nu va candida din nou în 2019, potrivit Digi 24.

