Preşedintele Pro România, deputatul Victor Ponta, a declarat miercuri, la Târgu-Jiu, referitor la alegerile prezidenţiale din acest an, că este dispus să lase la o parte orgoliile şi să susţină un candidat care se va desprinde de Liviu Dragnea, făcând referire la Călin Popescu Tăriceanu sau la Corina Creţu.

