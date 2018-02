În sala de judecată, Ponta a negat că Sebastian Ghiţă i-ar fi solicitat să-l numească pe Liviu Tudose în vreo funcţie. „Nu îmi mai aduc aminte ce am declarat la urmărirea penală, pentru că în acea perioadă aveam o relaţie mai tensionată cu procurorii de la DNA Ploieşti. L-am întâlnit pe procurorul Tudose de două ori. Prima dată, am fost invitat la Sinaia la căsătoria unui prieten de-al meu şi Tudose era naşul de cununie. În acea calitate, Tudose m-a întâmpinat, m-a salutat şi am schimbat câteva cuvinte. Anterior, la biroul meu din Bucureşti, am fost înştiinţat de şeful de Cabinet că Tudose... citeste mai mult

azi, 11:19 in Eveniment, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in