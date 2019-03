Victor Ponta a lansat un atac dur, pe Facebook, la adresa liderilor PSD.

„O veste buna si o veste rea ; cu care sa incep ?

Vestea buna este ca Dragnea, Dancila, Valcov si Teodorovici sunt curajosi doar cand merg la televizor in Bucuresti/ stiu insa de frica atunci cand isi iau niste palme peste nas din afara si dau repede inapoi :

1. de frica anuntului privind schimbarea ratingului de tara - in aceasta dimineata Teodorovici si Valcov ( acesti Hugo Chavez si Nicolas Maduro damboviteni) au trimis o scrisoare la Standard & Poor si au jurat ca schimba in maxim 2 saptamani Ordonanta 114/2018 ; se... citeste mai mult

