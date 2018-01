Deputatul Victor Ponta a declarat, marţi, că un prim-ministru care nu poate să decidă asupra echipei şi asupra politicilor Guvernului nu e prim-ministru, el făcând referire la premierul desemnat Viorica Dăncilă.

"Un premier care nu-şi anunţă guvernul el, care nu discută cu partidele din Parlament direct, fără domnul Dragnea lângă, un prim-ministru care nu poate să decidă asupra echipei şi asupra politicilor, nu e prim-ministru. Am fost în guvernul lui Adrian Năstase, am criticat guvernul domnului Tăriceanu, am văzut alte guverne. Aşa funcţionează guvernele în toată Europa, în ţările spre care ne uităm", a afirmat fostul premier şi lider... citeste mai mult