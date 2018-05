Fostul premier Victor Ponta amenință Guvernul Dăncilă cu o plângere penală în cazul în care ar încerca să suspende contribuţiile la pensia administrată privat, planificată pentru a doua parte a acestui an.

„Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica ( ce a facut recent Orban am spus deja ca este o prostie) - pentru decizii politice ( bune sau proaste) se da socoteala in Parlament si la alegeri.

Cand vine vorba insa de banii MEI ( si ai dvs) acumulati la Pilonul 2 de pensii... citeste mai mult

