Victor Ponta: Am jucat tenis la SRI cu un lider PNL

Victor Ponta aruncă o nouă bombă. Acesta spune că a jucat tenis la SRI cu un lider al PNL și că se vedea des cu George Maior și Florian Coldea.

"Am jucat tenis la SRI cu unul din liderii PNL. Nu mă apuc să spun cine e. (...) Dacă cumva iese şi spune vreo prostie, îi spun numele. Aşa a fost şi cu Liviu Dragnea, de aia am spus. Elena Udrea nu era invitată la evenimente, Alina Bica era mereu pe acolo", a declarat, la TVR, Victor Ponta.

„Să fie foarte clar: eu, cât am fost prim ministru, sigur, puteam să mă văd cu Maior și Coldea la mine în birou o dată... citeste mai mult

