Tehnicianul Victor Piţurcă, care nu a mai condus nicio echipă din iulie 2016, când a întrerupt colaborarea cu gruparea saudită Al Ittihad Jeddah, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că în proporţie de 99% nu va mai antrena niciodată în Liga I.

"Îmi este dor de antrenorat, normal. Dar în Liga I în proporţie de 99% nu mă mai întorc ca antrenor. Fiindcă am avut o viaţă tumultuoasă şi în fotbalul românesc nu mai are rost să mă întorc pentru că nu există profesionalism din punctul meu de vedere. Şi nu vreau să mai fiu stresat, să mai am supărări. Dacă va fi o echipă mare, o echipă cu pretenţii... citeste mai mult

