Preşedintele PES Activists România, Victor Negrescu, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că ţara noastră este pregătită pentru a prelua Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, toate elementele fiind în grafic.

"Eu am predat lucrurile aproape finalizate, chiar finalizate în mare parte, şi mă refer atât la dimensiunea politică, cât şi la cea logistică. Pe partea politică, chiar în ultima şedinţă de Guvern la care am participat am aprobat planul nostru de lucru, priorităţile noastre, documentul strategic... citeste mai mult

