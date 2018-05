“Este un moment special pentru tenisul românesc, Dr. Oetker Junior Trophy este un turneu internaţional important unde vom vedea cei mai buni copii. Avem nevoie de cât mai multe turnee de acest gen, tenisul românesc fiind pe un trend ascendent. Acest tip de turneu important pentru tenisul din România ajută jucătorii români să evolueze să ajungă în clasamentele internaţionale, fiind bine organizat de federaţie împreună cu Dr. Oetker. Am fost şi la ediţiile precedente şi am văzut un nivel ridicat de joc”, a declarat Hănescu la standul Pizza Feliciana, de la Dr. Oetker.

Fostul număr 26 ATP, care are Academia Victor Hănescu şi... citeste mai mult

azi, 14:58 in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in