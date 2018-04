Victime colaterale: Mercedes si BMW, afectate de taxele de import de 25% impuse de China pentru importurile de masini din SUA Decizia Chinei de a impune taxe de 25% pe importurile de masini construite in SUA va afecta Mercedes si BMW, care livreaza anual in tara asiatica peste 100.000 de unitati produse in America.

Sursa: 9am

