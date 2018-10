O femeie, în vârstă de 76 de ani, din Craiova a ajuns, miercuri după-amiază, la spital, după ce a fost prinsă sub un copac doborât de vijelie.

Potrivit reprezentanţilor ISU Dolj, copacul a căzut peste femeie pe strada Doljului.

”E conştientă. Am înţeles că e posibil să aibă fracturi”, au spus reprezentanţii ISU Dolj.

La rândul lor, reprezentanţii Poliţiei din Dolj au declarat că din primele informaţii reiese că pomul a fost doborât de vânt.

Judeţul Dolj se află până la ora 19 sub cod portocaliu de vânt puternic.

Sursă: Mediafax