O femeie si-a pierdut viata, iar alte trei persoane au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau si care era condusa de un sofer baut s-a rasturnat. Tragedia s-a petrecut ieri-dimineata, in jurul orei 6.30, in apropiere de localitatea Baltati....

Ziarul de Iasi, 15 Martie 2011