Viceprimarul localităţii Plopu, Vasile Albu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că joi era pe stradă şi la un moment dat a observat o măicuţă aruncând, alături de doi bărbaţi, câini pe un câmp dintre Plopu şi Bucov.

„Patrulez în fiecare dimineaţă pentru că am văzut că sunt multe gunoaie aruncate şi animale. Aşa şi acum. Şi am văzut o dubă, erau o maică, care este de la Mănăstirea Ghighiu, cu doi bărbaţi, care au aruncat mai mulţi câini pe câmp. Cred că în saci i-a adus, era acolo un sac rupt. Când m-au văzut s-au urcat în dubă şi am plecat după ei”, a declarat Albu.

Potrivit viceprimarului, măicuţa ar fi abandonat mai mulţi câini.

