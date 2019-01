Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, anunţă că, începând de anul viitor, cetăţenii care colectează selectiv urmează să fie scutiţi de taxa de salubritate, iar primăria ia în calcul să subvenţioneze în acest an majorările care ar trebui aduse taxei din cauza inflaţiei.

"Pe parcursul acestui an, vom semna contracte cu toţi doritorii - asociaţii de proprietari şi persoane fizice - care îşi vor arăta disponibilitatea de a colecta selectiv. Începând cu 2020 vom subvenţiona integral taxa. Cei care îşi asumă contractual că vor colecta selectiv vor primi subvenţia integral. Deci, din 2020 va fi taxa zero, dar în baza unui contract prin care asociaţia... citeste mai mult

acum 42 min. in Actualitate, Vizualizari: 19 , Sursa: Antena 3 in