Viceprimarul Murariu, scandalizat de premierea locului 2 la Gala Eminescu: Nu mi se par lucruri normale

Viceprimarul susține însă că a aflat abia după decernarea premiului că de fapt nu Liviu Ioan Stoiciu trebuia să ia premiul.



„În momentul când am oferit acest premiu poetului câștigător nu am știut de acest scandal. Am aflat ulterior. Am făcut „săpături” să văd despre ce este vorba. Într-adevăr, se pare că din partea juriului luni, pe 14 ianuarie, a fost comunicat un câștigător. I s-au virat banii dlui Abăluță, dumnealui era câștigătorul inițial. Ulterior, juriul a revenit asupra deciziei și a hotărât să... citeste mai mult

acum 34 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Botosaneanul in