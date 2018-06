Situaţie neverosimilă la Primăria municipiului Medgidia! Viceprimarul Luminiţa Vlădescu are... salariul blocat! Aceasta susţine că decizia i-ar aparţine primarului Valentin Vrabie, cu care este în conflict.

Iată ce declară Vlădescu: „În anul 2016, am fost aleasă, prin votul consilierilor locali din Medgidia, în funcția de viceprimar al orașului. În ciuda faptului că avem viziuni politice diferite, timp de un an și jumătate, atât eu cât și colegii mei, consilieri locali PSD, am votat proiectele inițiate de primarul Valentin Vrabie. Am dat astfel dovadă de bună credință, arătând foarte clar că am fost aleși pentru a sprijini proiectele... citeste mai mult

azi, 00:45 in Politica, Vizualizari: 37 , Sursa: Replica in