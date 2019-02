Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu s-a prezentat, luni, la Parchetul General, pentru a-şi completa declaraţiile date în faţa procurorilor militari care fac cercetări în legătură cu violenţele de la protestul din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei.

La intrarea în sediul Parchetului, Bădulescu a precizat că nu este vorba despre o modificare a declaraţiei date iniţial în acest dosar, ci despre o suplimentare, cu noi detalii pe care le cunoaşte.

"Adevărul îl vor stabili procurorii. Aşa cum am spus, ceea ce le voi declara astăzi nu are legătură cu declaraţia pe care am dat-o. Este o... citeste mai mult

acum 9 min. in Actualitate, Vizualizari: 6 , Sursa: Jurnalul National in