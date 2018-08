- Traian Bodea, vice al CJ Bihor, a fost descoperit oprindu-și anapoda mașina de serviciu, intrând pe interzis.

Am primit pe adresa redacției două fotografii, în care mașina de serviciu a vicelui CJ Bihor, Traian Bodea, era oprită ilegal, în Capitală, în această dimineață, pe o stradă unde accesul era interzis.

Contactat telefonic, Bodea ne-a recunoscut faptul că a fost la volanul Skodei Superb, cu numărul de înmatriculare BH03CJB. Însă afirmă că nu a coborât din mașină, ci doar a așteptat câteva minute, până când cineva i-a adus un document.

„Va rog sa publicati pozele atasate surprinse in aceasta dimineata in Bucuresti, in zona ministerelor...