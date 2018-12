Crestere economica de 4,8% pentru Romania, in 2016 Potrivit datelor provizorii ale Institutului National de Statistica (INS), PIB estimat pentru 2016 a fost de 759,228 miliarde de lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 4,8% fata de...

Manager, 7 Martie 2017