Vicepreşedintele PSD Nicolae Bănicioiu a declarat că datoria echipei lui Tudose este să guverneze, iar premierul are dreptul să ceară demiterea oricărui ministru din cabinetul său. „Nu cred că lumea aşteaptă ca noi să ne certăm toată ziua şi să schimbăm câte un guvern la fiecare şase luni. Datoria noastră nu e să ne certăm, datoria noastră este ca echipa pe care noi am împuternicit-o să meargă la Palatul Victoria şi să guverneze. Tudose este premier şi are dreptul să demită unul sau mai mulţi miniştri dacă el consideră ca acest lucru se impune”, a explicat vicepreşedintele PSD.... citeste mai mult