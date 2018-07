Vicepremierul Ungariei cere romanilor sa nu il mai invite pe ambasadorul maghiar la receptia de 1 Decembrie

Vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, a sustinut, vineri, in Romania, ca maghiarii respecta Centenarul si faptul ca „prietenii romani” sarbatoresc in fiecare an ziua de 1 decembrie, dar a adaugat ca si-ar dori ca ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Zakonyi Botond, sa nu mai fie invitat la Ministerul Afacerilor Externe. „Nu vreau sa spun ce este adevarul istoric, trebuie sa fie foarte clara pozitia noastra fata de Trianon si cine altcineva ar putea sa explice pozitia noastra decat noi. Eu un singur lucru cer de la prietenii nostri romani la 1 decembrie 2018 si nu vreau sa ma... citeste mai mult

