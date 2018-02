Paul Stanescu (S), viceprim-ministru si ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, si premierul Viorica Dancila (D) participa , luni, 19 februarie 2018, in Bucuresti, la cea de-a XXI-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania (A.Co.R.). Evenimentul are un caracter aniversar, celebrand 100 de ani de la Marea Unire din 1918 si se desfasoara sub egida Familiei Regale a Romaniei. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Instanţa supremă a decis, luni, respingerea cererii DNA de redeschidere a urmăririi penale pe numele vicepremierului Paul Stănescu.Instanţa supremă a decis, luni, respingerea... citeste mai mult