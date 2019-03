Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a afirmat, vineri, la Craiova, în cadrul unei întâlniri cu primarii din Dolj organizate la sediul Consiliului Judeţean, că în perioada următoare Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanţă de urgenţă.

Suciu i-a întrebat pe primarii prezenţi ce părere au despre cum a gândit PSD Codul administrativ şi a precizat că Guvernul va da ordonanţă de urgenţă pentru că nu mai poate miza pe buna credinţă a altor partide sau a şefului statului.

"Am stat un an şi vreo două luni în Parlament, am fost liderul de grup al deputaţilor PSD şi am tot fost bătuţi pe umăr pe

