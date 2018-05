Succes incontestabil pentru localitatea constănțeană Ovidiu, unde la Campionatul Național de Haltere pentru juniori, CSO Ovidiu a reușit să câștige mai multe premii, inclusiv un titlu de rezonanță.

Tuca Ionuț a obținut la categoria Juniro Under 15 trei medalii de argint, dar și titlul de vice – campion național, fiind cel mai important premiu câștigat de către clubul sportiv.

Cepreaga Vlad Ionuț, de la Junior Under 15, a obținut o medalie de bronz, Turcanu Brândușa Gabriela, la categoria Junioare Under 14 a obținut 3 medalii... citeste mai mult

azi, 00:03 in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Replica in