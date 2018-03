Viata pentru Rares

Rares are 1 an si 3 luni si a fost recent diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastica Rares are 1 an si 3 luni si a fost recent diagnosticat cu leucemie acuta limfoblastica.. un copil care pana acum a fost sanatos si vesel. De trei saptamani, Rares nu mai zambeste si plange de fiecare data cand doctorii si asistentele intra in salon.

Acum este internat la Fundeni la Pediatrie 2 si este sub tratament cu citostatice si multe altele. Medicii ne-au spus ca sansele lui de vindecare sunt cele mai mari daca vom reusi sa-l transportam in strainatate si sa continue tratamentul acolo. Deocamdata adunam toate opiniile medicale si documentatia necesara pentru a... citeste mai mult

