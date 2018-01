* One Women Show susținut de actrița Wanessa Radu, duminică, la sala Avantgarde



Duminică, 14 ianuarie, de la ora 18.00, la Teatrul „Maria Filotti”, sala Avantgarde, va avea loc spectacolul „Viața nu te întreabă niciodată nimic!”, un One Women Show susținut de actrița Wanessa Radu, regia Anca Cismaru.

Spectacolul reprezintă o selecție de texte - Anca Cismaru și Wanessa Radu, dramaturgia și ilustrația muzicală - Lucian Sabados , scenografia - Carmen Rus și Mariana Bogdan, iar la pian compozitorul Cornel Cristei.

