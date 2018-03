Un barbat era sa si piarda viata in timp ce deszapzea strazile orasului 11 Grav accident de munca, in Tatarasi, in apropierea sectiei IV Politie. Un barbat de 46 de ani, Vasile O, care imprastia sare si antiderapant pe strazi, si-a prins hainele in...

